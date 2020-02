L'empresa contractada pel Barça tenia un pla d'erosió de la imatge de Víctor Font

Ahir va ser una jornada de noves revelacions en el cas de l'empresa contractada pel Barça que, suposadament, es dedicava a erosionar la imatge de jugadors, polítics, mitjans de comunicació i possibles opositors a la junta directiva. La Cadena SER va presentar proves de la vinculació d'I3 Ventures amb els comptes de Twitter que criticaven aquestes persones. A més, alguns mitjans, com la mateixa SER i Marca, van fer públic un possible pla per erosionar la imatge del principal opositor del president Bartomeu, Víctor Font.

Així, la SER vinculava I3 Ventures amb Nicestream, amb el mateix administrador, la pàgina web respetoydeporte.com i els corresponents perfils de Twitter i Facebook que van publicar missatges difamatoris contra Font, l'expresident del Barça Joan Laporta, el màxim responsable de Mediapro, Jaume Roures, jugadors com Gerard Piqué i Leo Messi, exjugadors com Xavi Hernández i exen-trenadors com Pep Guardiola. Bartomeu va donar per finalitzada ahir la relació amb l'empresa, i ahir tots els comptes apareixien esborrats i les seves seus, desertes.

D'altra banda, a Marca es van poder llegir les directius d'un pla de desprestigi a Font. Segons aquesta informació, hi havia tres línies d'actuació: la posada en marxa d'una campanya per incomodar l'aspirant, fer preguntes i crítiques des de diferents comptes al seu discurs amb l'objectiu de sumar suports en contra, i atacar la candidatura els dies previs a la seva presentació.

Segons aquesta idea, s'havia de qüestionar Font respecte de temes com els resultats que donaria la Masia, allà on es formen els joves jugadors, en el futur, si estava a favor de l'expresident Núñez o de Laporta, quina experiència esportiva tenia o com seria el Barça després de la retirada de la seva estrella, Leo Messi.



Els afectats reaccionen

Ahir, els afectats van començar a parlar sobre el tema. Laporta va dir per Twitter que «resulta indignant que utilitzin aquestes pràctiques mafioses. Demostren una vegada més la seva incompetència i pànic que es descobreixi tot el que amaguen». Roures, caricaturitzat al lloc web «Jaume, un film de terror», va avançar que «demanarem responsabilitats penals personals a la gent de la junta directiva involucrada, però l'important de la situació del Barça és que hi ha un desordre, un desgovern i un forat econòmic».

Finalment, en declaracions a RAC-1, Font va assegurar que l'entitat està «en fallida moral. Si es demostra que darrere de tot això hi ha la junta directiva, evidentment Bartomeu hauria de marxar».

Font va afegir que «nosaltres no fem servir cap empresa per crear missatges contra el club. Les proves que estan sortint ens deixen perplexos. És al·lucinant, no sé trobar els adjectius. Estic trist, enfadat i sorprès, sobretot com a soci».