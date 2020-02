Les noies de l'Avinent buscaran seguir entre les millors a l'estatal de cros

Els dos equips absoluts de l'Avinent Manresa es desplacen aquest cap de setmana fins a Sòria per disputar el Campionat d'Espanya de clubs de cros, que es viurà diumenge en el paratge natural de Monte Valonsadero. Les noies ho fan com a recents campiones de Catalunya i els nois desprès d'haver assolit el bronze català.

L'equip femení buscarà seguir mantenint la seva presència entre les millors formacions de l'estat. L'entitat presenta el millor equip que en aquests moments pot oferir, capitanejat per Meritxell Soler i Rosa Ma Morató, amb Marina Guerrero, Irene Batlle, Ester Guerrero i Aniria Mata.

La formació masculina anirà a Sòria sabent que la feina es va fer be en el Campionat de Catalunya fa quinze dies, i que la cursa d'aquest diumenge ha de ser un aprenentatge. L'equip estarà format per Abel Casalí, Khalid Kharbouch, Guillem Fernández, Jonathan López i Manel Deli. També hi serà el CA Igualada Petromiralles amb l'equip absolut masculí: Lahcen Ait Alibou, Guillem Carner, José A. Fernández, Abdennasser Oukhelfen i Abderrazak Samoui; i el júnior femení: Carla Alemany, Judit Ibarra, Berta López i Anna Torras.

El JAB Berga competirà per relleus amb Roger Camprubí i Roger Comellas en l'apartat masculí i Núria Cascante, Vanesa Chirveches i Lídia Pons en el femení.

També aquest cap de setmana hi ha els Campionats d'Espanya de llançaments d'hivern, a Castelló, i els Campionats de Catalunya màster en pista coberta a Sabadell, en els dos casos amb representació de l'Avinent Manresa i el