Les piscines de Manresa reben els campionats catalans universitaris

Les piscines municipals de Manresa seran escenari demà diumenge, i per segon any consecutiu,els Campionats de Catalunya universitaris de natació (35a edició), organitzats conjuntament pel CN Minorisa i la Universitat Ramon Llull. Hi participaran uns 150 nedadors de dotze universitats en piscina de 50 metres a partir de 2/4 de 10 del matí (es previst que la competició s'acabi sobre les 2 del migdia).

Hi competiran diversos nedadors del CN Minorisa: Arnau Rovira, en les proves de 50 lliures i 50 papallona, i d'Ignasi Barnaus, que nedarà els 100 braça i 50 papallona. També s'hi podrà veure competir altres nedadors d'origen manresà com ara Mireia Pradell o Guillem Lázaro.

Els Campionats de Catalunya universitaris de natació estan impulsats per l'Esport Català Universitari (ECU), organització que agrupa a les dotze universitats catalanes per fomentar la pràctica esportiva entre els membres dels diferents centres.