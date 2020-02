El futbol torna al Camp Nou en plena crisi institucional

Amb el Barça immers en una tempesta institucional suscitada arran de la contractació d'una empresa vinculada a una campanya de desprestigi a les xarxes socials, el futbol torna aquest dissabte (16 h) al Camp Nou, on el primer equip blaugrana rep la visita de l'Eibar en un tram decisiu de la temporada.

En aquest any 2020, no hi ha hagut cap setmana tranquil·la a Aristides Maillol: la destitució de l'entrenador Ernesto Valverde; les crítiques del capità Leo Messi al secretari tècnic, Éric Abidal; la recaiguda d'Ousmane Dembélé i, per si això no fos poc, aquesta setmana ha explotat una crisi institucional imprevisible.

Es tracta de la polèmica digital arran de la contractació per part del club dels serveis d'I3 Ventures, una empresa que es va dedicar, sembla, a millorar la imatge pública de Josep Maria Bartomeu i estava associada a comptes a les xarxes socials que publicaven contingut crític contra jugadors i opositors de l'entorn.

L'entrenador del Barça, Quique Setién, va assegurar ahir que la crisi institucional «no ajuda l'equip», si bé es va mostrar convençut que aquesta qüestió «no afectarà el rendiment dels seus jugadors, però el seu objectiu és guanyar partits. Som coneixedors del que passa, però tractem que no influeixi. I us puc assegurar que no influeix, el nostre objectiu és sumar. La resta ens afecta poc», va dir el tècnic.

A les baixes de Luis Suárez i de Dembélé se suma la del lateral esquerre Jordi Alba, lesionat davant el Getafe, per la qual cosa tot apunta que Junior Firpo haurà de fer un pas endavant en un equip just de futbolistes. L'única nota positiva per a Setién ha estat la contractació aquesta setmana de Martin Braithwaite. Davant els pocs efectius en atac, el jugador procedent del Leganés, que només podrà jugar a la lliga, té opcions de debutar contra l'Eibar, tot i que difícilment com a titular.

Abans de visitar el Santiago Bernabéu (el Barça és a un punt del Madrid), el diumenge 1 de març, els de Quique Setién viatjaran a Nàpols per disputar l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions (dimarts). Dos partits a domicili exigents que conviden a pensar que el tècnic cantàbric farà rotacions, avui davant un Eibar que intentarà aprofitar la situació d'inestabilitat dels culers.