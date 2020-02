El Girona s'imposa a la Ponferradina i es consolida a les posicions de play-off

El Girona va aconseguir sumar una nova victòria a Montilivi davant la Ponferradina (2-0) per consolidar-se en zona de play-off i per demostrar que hi ha vida més enllà de Cristhian Stuani. Semblava impossible, veient els números del davanter, imprescindible per un Girona que fins ara havia necessitat la inspiració de l'uruguaià gairebé cada cop que havia sumat algun punt aquesta temporada. L'equip gironí es va sobreposatr a l'absència del 7 amb una de les millors actuacions corals del curs. Brandon Thomas i Borja García van posar-se la disfressa de golejadors tot rubricant un excel·lent primer temps, marcat per la intensitat i agressivitat dels blanc-i-vermells, clarament superiors, per deixar pas a un segon acte en què l'equip local es va defensar amb encert, impedint que la Ponferradina xutés entre els tres pals. El Girona es col·loca cinquè a tres punts de l'ascens directe.