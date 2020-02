L'Igualada Rigat pateix un col·lapse a la represa i cedeix el tercer lloc al Noia

Després d'assaltar la tercera posició de l'OK Lliga amb una golejada a la pista del CP Taradell (6-9) el dimarts passat, l'Igualada Rigat HC va tornar a cedir aquesta posició al Noia Freixenet després de patir una dura derrota a les Comes en un partit on es van veure dues parts molt diferenciades davant del CH Caldes Recam Làser. El conjunt igualadí entrenat per Francesc Linares va desplegar un bon joc durant els primers minuts. Els locals van desaprofitar tres grans llançaments aturats en tot moment per la defensa visitant. L'equip del Caldes va poder avançar-se en el marcador en el seu primer xut. Linares va demanar un temps mort per intentar donar instruccions als seus jugadors i sis minuts més tard Roger Bars, empatava el partit després de transformar un penal. Acte seguit, en el mateix minut, César Vives marcava el segon gol i donava avantatge a l'equip anoienc. L'Igualada Rigat va continuar dominant i creant les millors ocasions però sense encert. L'entrenador visitant Eduard Candami va demanar un temps mort a falta de cinc minuts per arribar al descans, però l'equip del Caldes ja no va poder marcar cap gol.

A la represa la dinàmica va canviar per complet. El pas pels vestidors va afavorit el Caldes. Els visitants van sortir molt forts i van trobar-se amb un col·lapse igualadí molt gran. L'equip visitant va aconseguir empatar al minut 36 després d'un gol anul·lat a Jordi Mendez. Els igualadins no van tenir capacitat de reacció i van anar encaixant gols mica en mica en el marcador fins arribar al 2-7. Ja en l'últim minut Roger Bars va maquillar el resultat final amb el definitiu 3-7. Amb aquesta derrota i la victòria del Noia Freixenet a la pista del CH Palafrugell, el conjunt de Franesc Linares cedeix el tercer lloc de la classificació. La setmana vinent els jugadors igualadins es desplaçarant a la complicada pista del Reus Deportiu.