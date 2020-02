ARXIU PARTICULAR

Ignasi Bernaus (esquerra) va ser segon en els 100 metres braça ARXIU PARTICULAR

Impulsats per l'Esport Català Universitari, es van celebrar a Manresa els Campionats de Catalunya de natació amb esportistes de les 12 universitats catalanes que practiquen la natació.

La competició va ser d'alt nivell, amb marques destacables i amb esportistes que solen pujar al podi en els estatals absoluts. El nedador del CN Minorisa Ignasi Bernaus va ser segon en els 100 braça (1.07.75), com a competidor de la Universitat de Vic. La classificació per universitats va ser: 1r UAB amb 485 punts, 2. UB amb 390 i 3. UDL amb 384.