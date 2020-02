El CSD demanarà un segon informe per saber si s'han d'avançar eleccions

La presidenta del Consell Superior d'Esports (CSD), Irene Lozano, sol·licitarà un segon informe al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) sobre la conveniència o no d'avançar les eleccions a la Federació Espanyola de Futbol, a les quals es presentaran Luis Rubiales, actual president, i l'exporter Iker Casillas.

Segons va informar el CSD, «la decisió s'adopta després d'haver conegut el contingut de l'informe de l'advocacia de l'estat, a la qual es va demanar criteri en aquest afer», després que el TAS emetés un informe no vinculant en sentit contrari a l'avançament i que la federació inclogués «noves circumstàncies en les segones al·legacions».

Els nous arguments de la fedrració per a l'avançament al·ludeixen a la recent classificació de la selecció espanyola de futbol sala per al Mundial de Lituània, previst per al setembre, i a la feina conjunta amb Portugal de la candidatura per al Mundial de futbol del 2030. La influència que tindria en totes dues feines el fet d'estar en procés electoral seria contraproduent, segons el seu punt de vista. Això xoca amb l'ordre ministerial d'endarrerir les eleccions per a després dels Jocs de Tòquio, com passa a totes les federacions.