Els equips que sortien de víctimes estan molt vius després de l'anada

Els partits d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions han mostrat que els conjunts que no partien com a favorits en les respectives eliminatòries, aquells que es consideraven els més senzills abans del sorteig del desembre, poden donar importants sorpreses. Conjunts com l'Atalanta, el Leipzig, el Lió i l'Atlètic de Madrid tenen avantatge en els seus respectius aparellaments i d'altres com el Nàpols no van perdre en el partit inicial.

Els favorits que han patit la revolució dels modestos han estat el València, el Tottenham, la Juventus i el Liverpool i, en menys mesura, el Barça. Tots ells hauran de batallar encara a la tornada per arribar a uns quarts de final més cars que mai.



Dos d'ells ho tenen molt bé

Els dos conjunts que es troben més a prop de donar la sorpresa són l'Atalanta i el Leipzig. Cap dels dos no ha arribat mai a l'antepenúltima ronda del torneig i ara ho tenen tot molt de cara. Els llombards van derrotar el València per 4-1 i hauran de defensar la diferència a Mestalla contra un conjunt, el de Celades, que en altres èpoques podria semblar capaç de la remuntada i que ara ho sembla menys per les múltiples lesions de la plantilla. També té molts lesionats en atac el Tottenham de Mourinho, en concret els davanters Harry Kane i Son Heung-min, unes baixes que li fan complicada la remuntada a Leipzig (0-1). L'equip de la Red Bull és a prop de començar a ser gran.

Van sorpendre, també, el Lió i l'Atlètic de Madrid guanyant els seus respectius partits per 1-0. Els francesos el defensaran al camp de la Juventus, i els matalassers, a Anfield contra el Liverpool, dos temples europeus que hauran de donar el millor per possibilitar la remuntada dels seus. Per la seva banda, el Nàpols està obligat a marcar un gol al Camp Nou per tenir possibilitats, però les prestacions del Barça, que té mil baixes a les quals afegirà Busquets i Vidal, són tan baixes que mai no ho tindrà tan bé per eliminar-lo.

De les altres tres eliminatòries, el Dortmund-París Saint-Germain (2-1 a l'anada) és la més oberta. El Manchester City ho té tot de cara per eliminar el Madrid (1-2 al Bernabéu) i el Bayern ho té tot resolt contra el Chelsea (0-3 a Londres). Totes elles, però, eren entre adversaris de nivell similar, almenys en teoria, i sense cap clar favorit abans que comencés a rodar l'esfèrica.