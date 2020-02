Vettel assoleix el millor temps a Montmeló

El pilot alemany Sebastian Vettel (Ferrari) va aconseguir el millor registre ahir en el test de pretemporada de Fórmula 1, que va viure la segona jornada al Circuit de Catalunya, a Montmeló. El dia d'ahir, en canvi, no va ser gaire positiu per a Lewis Hamilton, el vigent campió del món, que només va poder fer catorze voltes amb el Mercedes. Al matí l'havia provat Valtteri Bottas. El segon lloc d'ahir va ser per a l'Alpha Tauri, antic Red Bull, del francès Pierre Gasli, i la tercera posició, per al Racing Point conduït pel canadenc Lance Stroll