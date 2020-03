L'Igualada cau a Peralada per un gol al minut 85 quan jugava amb un home més

Un gol encaixat al minut 85, jugant amb un home més i després de fer una segona part espectacular a Peralada, va enfonsar un Igualada a la misèria.

Els igualadins visitaven un conjunt empordanès que duia una ratxa positiva de quatre triomfs seguits. Tot i la diferència a la classificació, l'equip de Marc Cabestany no volia donar el braç a tòrcer per continuar lluitant per la permanència. Tot i les bones intencions igualadines, la primera ocasió va ser per als locals, i el porter Albert va aturar un u contra u i va aconseguir mantenir l'empat inicial. A partir d'aquesta acció, cap dels dos equips no va aconseguir dominar el seu rival. Els anoiencs feien una pressió alta per incomodar la sortida de pilota del Peralada i a poc a poc es va anar acostant a l'àrea local. Primer va ser Nil i després Óscar, amb una falta frontal, van ocasionar perill. En una primera part plena d'alternatives, el Peralada, abans del descans, va fer un xut al travesser.

El segon temps va ser diferent. Pressió encara més avançada de l'Igualada, fet que impedia que hi hagués perill a la porteria d'Albert. A mesura que avançaven els minuts, els blaus construïen accions ofensives interessants, i encara més quan el Peralada es va quedar amb deu jugadors al minut 81. Però en el 85, en una segona jugada, el local Bertomeu feia el que seria l'únic gol del partit.

Dissabte, l'Igualada rebrà la visita a les Comes del San Cristóbal, equip de la part baixa (18 h).