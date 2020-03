Una mala defensa condemna el Navàs

El Club Bàsquet Navàs Viscola va encaixar una nova derrota, la novena de la temporada al grup 2 de Copa Catalunya, a la seva pista, aquesta vegada en la visita del Castellbisbal, que es va imposar amb certa solvència.

Des del començament es va poder veure que els visitants sortien més disposats a endur-se la victòria que els bagencs, que eren lluny del seu nivell defensiu habitual. Tot i això, els jugadors dirigits pel tècnic Isidre Suau van aconseguir aguantar les envestides rivals al final del primer quart, en què el desavantatge només era de tres punts (17-20). En el segon quart, el Castellbisbal, liderat per un Marc Ivan Mañes que es va enfilar fins als 32 punts, sí que va aconseguir eixamplar la diferència i va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb tretze punts de distància (31-44).



Intent de reacció navassenca

En la segona meitat, va semblar que els navassencs sortien millor a la pista, oferien un nivell més elevat i s'acostaven en el marcador, que al final del tercer quart reflectia nou punts de renda per als visitants (48-57). Per tant, els bagencs arribaven al darrer període amb possibilitats de capgirar el marcador i sumar un nou triomf. En aquest, però, el Castellbisbal es va mostrar molt encertat i no va patir en cap moment per endur-se la victòria de la localitat bagenca. En la propera jornada, el Club Bàsquet Navàs Viscola visitarà la complicada pista del quart classificat, l'Invernandez Almeda de Cornellà de Llobregat, el proper dissabte 7 de març a partir d'un quart de set de la tarda.