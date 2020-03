Els conjunts juvenil i cadet del Club Rítmica Manresa es classifiquen per a l'estatal

Torredembarra va acollir el Campionat de Catalunya de base nivell VII de gimnàstica rítmica de conjunts, classificatori per anar als Campionats d'Espanya que tindran lloc el maig a Pamplona. El Club Rítmica Manresa hi va ser representat per dos equips, el juvenil i el cadet, assolint ambdós una de les places per a l'estatal.

Les juvenils, Júlia Gràcia, Laura Garcia, Clàudia Obiols, Marta Ferrer i Marta Richarte van aconseguir pujar a l'esglaó més alt del podi amb 6.600 punts, seguit del conjunt de CR Tortosa amb 5.000 i del CR Sabadell amb 4.400.

Les cadets, Jara March, Lídia Martin, Martina Leiva, Maria Ayerbe, Neus Calvés i Laia Sancho van classificar-se en quarta posició amb 11.100 punts; les tres primeres posicions van ser per l'AE Pare Manyanet (13.600) , CR Blanes (12.400) i CR L'Espiral (11.150).

La temporada passada, el Club Rítmica Manresa va classificar-se per a l'estatal en categoria juvenil després de quedar en quarta posició al campionat català.

Tot i la seva joventut (cinc anys), el Club Rítmica Manresa està demostrant ser un referent d'aquesta especialitat de gimnàstica a casa nostra. Actualment, aquesta entitat, encara en plena etapa de creixement, ja disposa de nou equips en les diferents edats i categories.