L'Igualada HC es desperta tard però planta cara en el duel contra el líder

L'Igualada Rigat HC no va poder vèncer ahir al Barça, líder sense oposició de l'OK Lliga, a Les Comes després de lluitar per endur-se punts, gràcies a una molt bona segona part dels anoiencs que va posar en dubte la victòria dels blaugranes en més d'una ocasió.

No obstant això, la primera part va ser un monòleg absolut del conjunt visitant. Als set minuts de partit, Pau Bargalló ja va aconseguir encetar el marcador. El domini dels blaugrana, ahir vestits de groc, era aclaparador i era qüestió de minuts que el Barça tornés a anotar, i als vint minuts Panadero va posar el 0-2 al marcador. Rodrigues va fer més gran la ferida i el partit marxava 0-3 al descans.



Reacció local en un minut

Poc esperançador era per l'Igualada Rigat el partit després de la primera part, però van saber competir. Sergi Pla va tenir la possibilitat d'anotar una falta directa quatre minuts després de començar el segon temps i no va desaprofitar l'oportunitat. La reacció va ser sobtada i va agafar a destemps al Barça. Ton Baliu va fer el 2-3 un minut després. Rodrigues va sentenciar i el segon de Baliu no va servir per empatar.