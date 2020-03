El Manresa dona per bo un punt aconseguit a la Pobla Mafumet

Mirat fredament, i veient l'envoltori del partit, es pot considerar un empat agredolç el que ha aconseguit avui a la tarda el Manresa al camp del filial del Gimnàstic de Tarragona, la Pobla Mafumet. I és que els manresans han desaprofitat una pena màxima amb el marcador d'1 a 1 i han jugat gairebé mitja hora amb superioritat numèrica (des del minut 60 ). Però també és cert que en el darrer quart d'hora, l'equip d'Andreu Peralta s'ha vist assetjat per un conjunt local que, malgrat jugar amb deu jugadors, ha anat a buscar el partit i ha disposar d'alguna ocasió clara de gol. Per tot plegat, els blanc-i-vermells han donat per més que acceptable el punt sumat.

Biel Rodríguez ha avançat als manresans al minut 23 amb un xut ajustat al pal. Han empatat els locals a la represa amb un regal defensiu manresà (min 55) i al 57, el mateix Biel Rodríguez no ha encertat en un llançament de penal. Poc després han expulsat un jugador local però en el darrer tram del partit, els tarragonins han tingut el segon gol a les botes de Karim.