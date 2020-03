Els júniors es compliquen a casa del Girona

El Catalana Occident va registrar la segona derrota de forma seguida en un partit incòmode davant un Girona intens i tàcticament ben preparat.

El partit va començar fred per part de tots dos conjunts, que es mostraven tous en defensa i no gaire efectius en atac. El Girona deixava clara la seva tàctica des del principi; la permissivitat gironina en el tir exterior del Catalana era una tònica que marcaria bona part del partit. Els manresans, tot i ser coneixedors que no és el seu punt fort, van intentar-ho en veure que els tirs exteriors no oposaven resistència. Tanmateix, les xifres no eren bones. Només un triple en el primer parcial -dos del rival- i pocs punts de dos debilitaven un Catalana Occident que se n'anava al segon parcial vuit punts per sota (18-10). Al segon, el to físic va millorar i la fluïdesa en el joc va començar a tenir incidència en el marcador. Arribava la facilitat anotadora dels manresans en el millor període dels quatre que van disputar. A més, arribava l'èxit en el triple amb Ignasi Juncadella. Els júniors manresans reduïen distàncies (30-28).

Després del descans, el Catalana continuava en bon estat. Als primers cinc minuts de quart l'equip va dominar el partit, però la superioritat no es va veure traduïda en el marcador: només cinc punts d'avantatge en favor dels bagencs. Passat l'equador del període, els gironins aprofitaven els tirs lliures per tornar-se a posar dins del partit. Igualtat màxima (45-45) i últims deu minuts al davant. Al darrer quart, el Catalana agafa aire i torna, un cop més, a posar-se al davant. Un triple de Moncanut marcaria un abans i un després. Els manresans estaven cansats i arribaven les faltes amb les quals el Girona rematava el partit. A més, una antiesportiva a set segons del final disparava encara més el marcador.