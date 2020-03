El sallentí Aitor Ruibal juga de titular en el triomf del Leganés

El Leganés va aconseguir una victòria clau a domicili contra el Vila-real (1-2) per seguir vius en la lluita per la salvació. Tot i el gol inicial de Gerard Moreno, els madrilenys van capgirar el marcador liderats per Óscar Rodríguez, el qual va anotar els dos gols del Lganés, el segon de penal. En la victòria del Leganés hi va participar el bagenc Aitor Ruibal, que va ser titular en l'onze de Javier Aguirre. El sallentí va disputar els primers 64 minuts de joc i va ser substituït per Roger Assalé. Ruibal ha disputat 13 partits de lliga i ha estat titular en 4. De moment no ha pogut marcar cap gol, però les baixes en atac poden donar-li més minuts.