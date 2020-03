El Barça-Nàpols del 18 de març es jugarà a porta tancada pel coronavirus

El FC Barcelona-Nàpols de la tornada dels vuitens de final de la Champions 2019/20, programat pel proper 18 de març al Camp Nou (21,00 hores), es disputarà sense públic.



Així s'ha decidit en la reunió que han mantingut aquest matí els responsables del FC Barcelona i els de el Govern de la Generalitat de Catalunya. L'encarregat d'anunciar-oficialment ha estat el Secretari General de l'Esport, Gerard Figueras, a l'acabar la reunió.



El Govern ho ha recomanat i el club ho ha assumit. "És una decisió que s'ha pres estrictament per raons sanitàries", han anunciat les autoritats catalanes, en boca de Joan Guix, secretari de Salut de la Generalitat de Catalunya.



La Generalitat i el Barça s'havien citat a partir de les 9 hores d'aquest dimarts a la seu de Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Els dirigents polítics de Salut i de la Secretària de l'Esport, al costat dels responsables mèdics de la Generalitat, han estudiat la situació al costat del director general del Barça, Òscar Grau, Albert Soler, director de les seccions professionals del club, i Ramon Canal, cap dels serveis mèdics.



Tot i que el Barça buscava alguna situació intermèdia, com el que es permetés l'accés únicament als abonats de Camp Nou, al final s'ha imposat el criteri de la Generalitat. Ja el dilluns Gerard Figueras, Secretari General de l'Esport, havia mostrat la seva preferència perquè el partit es jugués sense públic.



La decisió s'emmarca dins de les mesures que s'estan prenent per a la contenció de l'extensió del coronavirus o Covid-19, que ja s'ha estès per més de cent països i que a Itàlia està tenint una incidència especialment important.





El primer ministre de país transalpí, Giuseppe Conte, va decretar mesures excepcionals. Així, s'ha ordenat el confinament temporal de la població arreu del país, així com la suspensió de totes les competicions esportives nacionals fins al 3 d'abril.En el cas de les competicions nacionals, que s'escapen a l'àmbit del CONI i de govern italià, és la UEFA la que ha de decidir sobre la seva disputa o no, en el cas de la Champions i l'Europa League.Avui es reprèn la Champions i fa uns quants dies que se sap que el partit del València CF , a Mestalla, davant de l'Atalanta italià (21 h) serà a porta tancada. Els locals hi surten amb un 4-1 advers. Sí que hi haurà públic en el partit que han de jugar Leipzig i Tottenham al camp alemany i amb un 0-1 per als germànics. Avui es disputarà, sense restriccions, el matx que va ser ajornat a la lliga espanyola de l' Eibar amb la Reial Societat (20 h), derbi guipuscoà.Demà continua la Champions i el matx PSG-Borussia Dortmund (21 h) s'ha decidit que es disputi igualment a porta tancada. Hi va haver un 2-1 per als alemanys en el duel d'anada. L'altre partit serà el Liverpool- Atlètic de Madrid amb un 1-0 per als matalassers assolit al Wanda Metropolitano