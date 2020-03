El club obre un espai al seu web per informar de les repercussions del coronavirus en el dia a dia

L'ACB va decidir ahir a última hora posposar les dues properes jornades de lliga i deixar de banda la disputa dels partits a porta tancada. El Baxi Manresa havia de jugar dissabte a les sis de la tarda a la pista de l'Unicaja i el següent dissabte, a dos quarts de nou del vespre al Nou Congost contra el Joventut. Aquest derbi és el que desperta més dubtes entre els aficionats, sobretot els relatius a la utilització de les entrades que ja estaven comprades per a l'enfrontament contra els badalonins.

Per tal d'aclarir totes les situacions, el Bàsquet Manresa ha obert al seu web un canal de resposta de tots aquests dubtes. Amb un epígraf anomenat «FAQS», respon les preguntes dels socis o aficionats que s'hi vulguin dirigir.

Així, ahir a la tarda s'aclaria que el club tenia previst «reemborsar l'import» del partit contra el Joventut «a tots aquells aficionats que hagin comprat la seva entrada per al duel esmentat de la mateixa manera en què se n'hagi fet el pagament». També interessava què passaria amb les entrades de cortesia, aquelles de les quals poden fer ús els socis per convidar altres aficionats en alguns partits. El Bàsquet Manresa havia aturat, de moment, l'assignació d'aquestes entrades fins que tot vagi tornant a la normalitat. Ara se suposa que s'haurà d'esperar a conèixer quan es pot disputar aquest enfrontament per tal de tornar a engegar el procés de venda i de cessió d'aquests tiquets.



Pedro Martínez ja volia ajornar

De la mateixa manera, dins de l'ACB s'havien alçat veus demanant que els partits d'aquests propers caps de setmana no es juguessin a porta tancada, sinó que s'ajornin, com va acabar passant. Entre els que es van pronunciar hi havia l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, que en una piulada deia que «juguem per als aficionats. Són una part vital de l'espectacle. Sense ells no s'hauria de jugar (opinió estrictament personal)». També van reclamat que no es juguessin els partits de clubs com el Fuenlabrada, que aquests dies en tenia tres, i el Bilbao.