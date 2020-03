El Trofeu Comte de Godó no se celebrarà aquest 2020

L'ATP ha anunciat la suspensió durant sis setmanes del circuit professional de tennis, tant del primer circuit com del Challenge, davant l'escalada a nivell mundial de la pandèmia del coronavirus, i això afecta el Torneig Comte de Godó, que s'havia de jugar al RCT Barcelona del 19 al 26 d'abril.

Aquesta suspensió ha començat a Indian Wells no es disputaran els tornejos de Miami, Houston, Marràqueix, Montecarlo, Barcelona i Budapest. Ja no es completaran els tornejos challengers de Nur-Sultan (Kazakhstan) i Potchefstroom (Sud-àfrica). "No és una decisió presa a la lleugera i representa una gran pèrdua per als nostres tornejos, jugadors i aficionats a tot el món. No obstant això, creiem que és l'acció responsable que es necessita en aquest moment per protegir la salut i la seguretat dels nostres jugadors, personal, comunitat del tennis i salut pública en general davant d'aquesta pandèmia mundial", ha indicat Andrea Gaudenzi, president de l'ATP. "El caràcter mundial del nostre esport i els viatges internacionals necessaris presenten riscos i desafiaments importants en les circumstàncies actuals, a l'igual que les directives de les autoritats locals són cada vegada més restrictives", ha apuntat Gaudenzi, que assegura que vigilaran l'evolució del cas a diari i confia que el circuit "es reprengui quan la situació millori".