Els eSports són cada vegada més una tendència a l'alça

?Els eSports són competicions de videojocs, una tendència de consum a l'alça entre els més joves. Existeix des de fa temps, però és en l'actualitat quan estan vivint el seu millor moment. Aquestes competicions són protagonitzades per jugadors professionals de videojocs que disputen els seus partits, siguin en format on-line o presencial, i que es retransmeten a escala mundial. El que en un principi eren tornejos minoritaris o locals, darrerament s'ha convertit en un fenomen en el qual no només els jugadors professionals estan implicats, sinó també els milions de fans dels videojocs. La competició se segueix des de casa o omplint estadis de tot el món, des de Seül fins a Berlín, passant per Nova York o Madrid. Actualment, més de 300 milions de persones estan al cas de forma habitual dels eSports, amb alguns esdeveniments que apleguen més gent davant de les pantalles que l'esport tradicional. Per exemple, la final del Mundial de League of Legends va arribar als 75 milions d'espectadors fa tres anys, més que l'última final de l'NBA dels EUA, entre els Raptors i els Warriors.