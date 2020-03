El sallentí Ruibal és titular en un duel virtual entre el Leganés i el Valladolid

El davanter sallentí Aitor Ruibal va contribuir en l'anècdota divertida del community manager del CD Leganés en el seu partit virtual per Twitter davant del Valladolid. L'enfrontament entre ambdós conjunts s'hauria d'haver disputat ahir a les 13 h en condicions normals. A causa del coronavirus i de l'aturada de la competició, el cap de les xarxes socials del club madrileny va optar per una via entretinguda pensant en tots els aficionats que es passen hores tancats a les seves cases.

A les 11 del matí, el Twitter del Leganés va comunicar que es podria seguir el duel virtual per les xarxes socials i a les 13 h en punt, i ja amb les alineacions publicades, va rodar la pilota a Butarque, amb Aitor Ruibal com a titular. Al minut 30, el local Óscar va avançar els pepineros. A la represa, Enes Ünal va empatar amb un xut llunyà (1-1). Quan quedaven quinze minuts per al final, Carrillo va fer el definitiu 2-1 favorable al Leganés. Al final del duel, el Twitter del Valladolid va felicitar els madrilenys.