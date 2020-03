Ajornent la Mountain Weekend Berga Trail prevista per al proper mes de maig

L'organització de la Berga Trail ha anunciat aquest matí de dijous, en un comunicat, que ajorna les curses previstes per al cap de setmana entre el 8 i el 10 de maig, No es tracta d'una cancel·lació, sinó d'un ajornament fins que es trobi una millor data.

Segons els organitzadors, "donades les circumstàncies i atesa la situació de força major i d'emergència, generada per la crisi sanitària del COVID-19, l'organització de la Berga Trail ha decidit ajornar totes les curses, així com totes les activitats paral·leles que se'n deriven, previstes pel cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig de 2020. Durant les properes setmanes treballarem per refer el programa del Mountain Weekend Berga Trail i us comunicarem la nova data".

L'organització també lamenta "les molèsties i inconvenients que aquest canvi de data pugui provocar a tots els inscrits, però ens atenem a les mesures de prevenció a nivell internacional que s'estan prenent per contribuir a la contenció d'aquesta pandèmia i apel·lem a la responsabilitat de cadascú en aquest cas d'excepció".