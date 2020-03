Ampans i el Baxi es van unir pel Dia Mundial de la síndrome de Down

Ampans i el Baxi Manresa han volgut sobreposar-se a la crisi causada pel coronavirus que s'està vivint en aquests dies amb una iniciativa solidària. Cinc jugadors del club bagenc, Dani Pérez, Ryan Toolson, Juampi Vaulet, Jordan Sakho i Eulis Báez, i usuaris amb síndrome de Down de la Fundació Ampans, Manolo Aparicio, Núria Balanyà, Alexis Hinojosa, Mario Linares i Marc Arce, van fer una gravació al Nou Congost, just abans que s'ordenés el confinament, per unir-se sota el missatge: «Som Extraordinaris!». Van poder compartir experiències i jugar junts a bàsquet a la instal·lació manresana, a més a més de fer la gravació. L'experiència va servir per fer visible el Dia Mundial de la Síndrome de Down, que es va celebrar aquest odissabte.