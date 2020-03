Pere Miró reconeix que ara el món no estava preparat per organitzar uns Jocs

Després d'una tempesta ve una bonança. El Comitè Olímpic Internacional (COI) i el Govern del Japó van anunciar, dimarts, l'ajornament d'un any dels Jocs Olímpics de Tòquio. Poques hores després, ja es comença a pair aquesta decisió sense precedents, malgrat la feina que tenen per endavant els diferents organismes per reconduir un esdeveniment de l'envergadura de les Olimpíades.

El manresà Pere Miró, director adjunt del Comitè Olímpic Internacional, reconeixia ahir a Rac1 que «l'ajornament era inevitable. Ja havia avançat que seria difícil mantenir les dates, i és que ara el món no està preparat per organitzar uns Jocs». Dimarts es va anunciar que els Jocs es posposaven, però no es van concretar les noves dates. Hi ha qui parla de la primavera del 2021, o també de l'estiu. Miró, respecte a això, va comentar que «aquest és un dels molts punts que s'han d'estudiar a partir d'ara, tant amb el país organitzador, el Japó, com amb altres socis, com ara les federacions esportives internacionals o els comitès olímpics nacionals. No seria desgavellat pensar que poden ser dates similars a les que s'havien de celebrar enguany els Jocs, des del 24 de juliol».

Abans de prendre la determinació d'ajornar els Jocs de Tòquio, el COI havia rebut moltes peticions de federacions i comitès nacionals que demanaven que es posposessin. Miró admet que «hi ha hagut unanimitat. Només cal donar una ullada al que passa al món per veure que era l'única solució viable. Però, abans de fer el pas definitiu, havíem d'estar convençuts que aquest era el camí».

L'Eurocopa de futbol també s'ha passat al 2021, un any en el qual hi ha programats, entre altres, el Mundial d'atletisme i el de natació. Miró té clar que «algunes federacions es veuran afectades per la celebració dels Jocs, ja que hauran de reprogramar les seves competicions. Cal recordar que a Tòquio havien de competir en 32 esports diferents. Caldrà trobar la millor opció per a tots, el que convingui perquè hi hagi els mínim de danys col·laterals possibles. L'ajornament dels Jocs té una complexitat tal que afecta tot el món esportiu».

La decisió presa pel COI no deixa de ser un enrenou: «Primer per als organitzadors. Ens hem de posar a la seva pell. Tenien uns plans concrets que ara caldrà veure com es resolen. També és molt complex reprogramar les milers de nits d'hotel que estaven reservades, en molts casos amb dos terços del cost ja pagat. També les federacions i els comitès nacionals s'hauran de reorganitzar. No havia vist mai una situació tant complexa, amb l'esperança que hi hagi llum l'estiu de l'any que ve, comptant que aquesta pandèmia hagi passat. Malgrat tots els entrebancs cal lloar els japonesos, una gent molt competent i organitzada. Segur que aniran trobant la manera de resoldre els problemes que sorgeixin de forma ordenada. La idea és que, malgrat que els Jocs es disputin el 2021, pel que fa a imatge es mantindrà Tòquio 2020. Les Olimpíades és la gran festa de la humanitat i caldrà recordar que la crisi del coronavirus del 2020 ja haurà passat, almenys això esperem».