Situacions ben diferents a altres indrets del món

? Oriol Rosell ja té una important trajectòria a Catalunya, els Estats Units i Portugal, i múltiples contactes amb excompanys que ara actuen a diverses parts del món. De fet, explica que «mantenim un grup amb els que vam coincidir al Barça i aquests dies m'expliquen les seves situacions, amb les lligues a punt d'acabar i amb incertesa perquè alguns es jugaven pujar, d'altres no baixar, i d'altres, títols». Fins i tot, explica el cas «d'un excompany meu que ara juga a Itàlia. El seu club li va dir que havia d'anar-se a entrenar tant sí com no, ni que al país hi hagi confinament, ja que si no ho feia potser s'estalviarien pagar-li una part del sou». Vist com està tot, «serà un daltabaix per al món del futbol».