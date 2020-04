Bartomeu es planteja la remodelació de la junta directiva per discrepàncies

Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, ??es planteja una remodelació de la junta directiva que es concretarà en els propers dies i que podria afectar quatre directius, entre ells els vicepresidents Emili Rousaud i Quique Tombas.

També aquests canvis podrien suposar la dimissió dels directius Silvio Elías (responsable del Barça B) i Josep Pont (àrea comercial).

Al principi estava prevista una reunió telemàtica per ahir dimarts en la qual s'havia de tractar sobre com afrontaria l'entitat aquest complicat final de temporada com a conseqüència de la crisi per la Covid-19, però finalment aquesta trobada no es va produir i Bartomeu va mantenir converses telefòniques amb els seus directius.

Un dels afectats en aquesta remodelació, Emili Rousaud és el candidat més ben situat en una hipotètica candidatura continuista. I és que la presidència de Bartomeu venç el 30 de juny de 2021, doncs ja que no pot presentar-se a la reelecció per una qüestió estatutària.

De confirmar finalment aquests canvis que "tenen molt recorregut en els pròxims dies", segons ha informat a EFE una font coneixedora de les converses, també deixaria el seu lloc a l'equip dirigent Tombas, vicepresident econòmic i tresorer de l'entitat.

La credibilitat de Bartomeu i de la seva directiva està en entredit després del "Barçagate", en què es va descobrir la utilització per part de l'equip dirigent d'una empresa externa per suposadament menyscabar a les xarxes socials el prestigi de jugadors, exjugadors i persones de l'entorn de club.

La situació es va tensar a la fi de el febrer passat quan una part de la directiva, arran de l'esmentat cas "Barçagate", va sol·licitar a Bartomeu que dimitís i convoqués eleccions immediatament perquè no llastarà les opcions electorals de cap candidat sortit de l'actual equip dirigent de el club blaugrana.