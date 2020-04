L'Igualada continuarà a Tercera si s'aprova la proposta de la Federació Espanyola

Donar les lligues no professionals per acabades és la proposta de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) després de la seva reunió amb el Consell Superior d'Esports (CSD). Aquest plantejament, del qual s'informarà directament els clubs (avui hi ha una reunió telemàtica amb els equips de Tercera Divisió grup 5) és uniforme per a tot el futbol i futbol sala estatal no professional, però segurament també incidirà en el futbol territorial i futbol base, el que controla directament la Federació Catalana.

D'entrada, aquesta situació excepcional afectaria la Segona B i la Tercera Divisió, la resta de categories d'àmbit estatal femenines i de futbol sala, així com les competicions estatals de categoria juvenil. Tenint en compte les classificacions tal com van quedar aturades després de la darrera jornada disputada abans del confinament, es desenvoluparà, a Segona B i a Tercera Divisió de futbol, un mecanisme d'ascensos mitjançant un play-off a partit únic i si és possible amb un sistema de concentració, per tal de garantir el mateix nombre d'ascensos que estava previst en l'inici de la competició. Per contra, no es preveuen descensos. Això voldria dir incrementar el nombre d'equips per grup o fins i tot crear grups nous, amb una vigència de tres o quatre temporades, per tornar de mica en mica a la planificació existent ara mateix.

La proposta de la Federació Espanyola de Futbol afecta de forma directa el CE Manresa i el CF Igualada en futbol, i el Manresa FS en futbol sala. En el cas del CE Manresa l'afectació és mínima perquè, com que estava instal·lat en una zona còmoda de Tercera Divisió (era desè classificat), té la permanència assegurada en el cas de confirmar-se que la competició es dona per acabada. El CF Igualada pot ser-ne el gran beneficiat. Ocupava la penúltima posició a Tercera Divisió quan es va suspendre la competició per la crisi del coronavirus. Tenia 25 punts i per tant estava en zona de descens.

El seu president, Francesc Jorba, argumenta que la decisió de premiar amb ascensos i no castigar amb descensos té arrels jurídiques: «Primer de tot, crec que la proposta de la RFEF és la que molesta menys. Els equips tenen el dret adquirit de jugar en una categoria i això no els ho poden prendre perquè no està en lloc escrit, encara que sigui per una causa de força major com la que ens ocupa. Per tant, si hi hagués reclamacions per equips descendits, els estaments federatius tindrien les de perdre davant d'un jutge. Es ben diferent en el cas de premiar. En aquest cas, trobo molt bé que hi hagi ascensos per a aquells equips que, encara que no s'hagi acabat la lliga, tenien coll avall pujar de categoria. Per això hauran de trobar la millor manera. És clar que això afavoreix el CF Igualada, però el que ens hauria agradat a nosaltres hauria estat defensar fins al final la nostra plaça a Tercera Divisió al camp; ara mateix això no és possible, i menys a Igualada, on la gent encara és més sensible amb el coronavirus. Tampoc no era factible jugar a l'estiu perquè no parlem de jugadors professionals» .

Respecte a les categories inferiors (categories sèniors catalanes i futbol base), també s'obre el debat sobre quin és el model idoni per finalitzar les competicions, i es preveu igualment la possibilitat de donar-les per acabades premiant els corresponents ascensos i sense descensos.