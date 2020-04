Els ascensos de la LEB Or i el fantasma d'una lliga de vint equips són problemes que cal abordar

En tot el trencaclosques que es pot generar si l'ACB determina que no hi hagi descensos aquesta temporada hi intervenen, forçosament, els equips que aspiren a pujar procedents de la lliga LEB Or. Aquests, que disputen una competició dependent de la Federació Espanyola de Bàsquet, volen fer valer els seus drets i exigir que es permeti a pujar els dos primers classificats, tot i que tampoc no està clar que la competició pugui finalitzar. Aquest fet derivaria en una lliga 2020-21 de vint equips contrària a l'interès de l'ACB, pressionada pels grans, que la voldrien reduir.

Segons va informar el mateix periodista Ignacio Ojeda, la federació ha passat als clubs un qüestionari en què planteja tres possibilitats i que triïn la millor. Una és que no hi hagi ni ascensos a ACB, ni descensos a la LEB Plata; que hi hagi ascensos a l'ACB i descensos a LEB Plata fent cas de la classificació que hi havia fins al moment de la suspensió; o que hi hagi ascensos a ACB, però no descensos a LEB Plata. Els clubs havien de respondre fins dissabte.

En cas que els clubs de LEB decideixin que hi ha d'haver ascensos, que és el més probable, caldria determinar qui pujaria. A falta de deu partits per al final, el Car-ramimbre Valladolid era líder amb les mateixes victòries que el Gipuzkoa. Segons el sistema de competició, el primer puja directament i els vuit restants, que a part dels bascos serien Corunya, Alacant, Palència, Melilla, Palma, Breogán i Càceres, disputarien play-off. Si en pugen dos, la lliga de vint serà un fet. I l'ACB haurà de veure com estructura la temporada que ve per fer-la viable.