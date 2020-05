El Manresa FS decideix renunciar als play-off d'ascens a Segona

El Manresa FS no jugarà el play-off d'ascens a Segona Divisió. Després de moltes setmanes de debat amb el comitè nacional de futbol sala per conèixer quina decisió es pren a l'hora de donar per finalitzades les competicions no professionals d'àmbit estatal (bàsicament la Segona B i la Tercera), i encara sense una proposta clara, la junta directiva del club manresà, amb el vistiplau de l'entrenador Sito Rivera (ja renovat), ha pres la determinació, per unanimitat, de renunciar a les fases d'ascens, a les quals tenia dret com a tercer classificat en el moment de decretar-se l'estat d'alarma. El motiu principal, tot i que n'hi ha d'altres, és el de donar seguretat a la plantilla i cos tècnic; i també per evitar, després de molt temps d'inactivitat, que l'equip s'hagi de preparar per a uns partits que es farien el juliol.