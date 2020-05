Els gimnasos confien reobrir a mig gas el juny amoïnats per despeses i vestidors

«Caldrà veure què és millor, si obrir abans amb poca gent o que ens deixin fer-ho més tard i funcionant al màxim». És la reflexió d'Albert Canal, gerent del gimnàs Nat's, de Sant Fruitós de Bages, davant dels dubtes que genera el període de desconfinament en sectors com ara el seu. El distanciament i la protecció davant de la Covid-19 és més problemàtica en l'activitat esportiva, i encara més en zones tancades. Aquesta situació requerirà d'un gran esforç als gimnasos, que no creuen que puguin obrir abans dels primers dies de juny i amb una oferta molt delmada respecte de l'habitual.

D'aquesta manera, Canal explica que «les opcions són complicades. Es diu que caldrà obrir sense vestidors i amb menys capacitat. Ja estem instal·lant mampares, gels i alfombres a l'entrada i estem establint divisions per sales, però no podran funcionar la banyera i l'esquaix, i llavors què et queda? la sala de fitness, les classes dirigides i la piscina, que ja és un tema a part en si mateix».

Per això, segons el seu punt de vista, «serem dels últims d'obrir, fins i tot després dels teatres i els cines. En aquests llocs pots anar amb mascareta. Per fer esport, no», malgrat que «es garanteixi el distanciament social en les activitats que es puguin fer».



Els problemàtics vestidors

Mentre Albert Canal apunta a la possibilitat de mantenir els vestidors tancats i que els clients arribin canviats de casa en zones com la de les piscines, «tot i que llavors caldria veure com evitem que es barregin quan en surtin», el problema és de complicada solució per a Joan Flotats. Es tracta del responsable d'Aigües de Manresa en la gestió de les Piscines Municipals. Explica que en la seva instal·lació «cada vestidor és de dimensions diferents. Llavors hi ha altres zones com els passadissos i equipaments com aixetes. És complicat que s'hi mantingui la distància». A les Piscines, explica Flotats, «farem una reunió la setmana que ve per veure quina despesa ens comporta obrir al principi de juny. Necessites gairebé tot el personal per acollir un terç de clients. Hi has de pensar a l'hora d'establir quotes, de saber què pots oferir. A més, en el nostre cas el pla ha de passar abans per l'aprovació de l'Ajuntament, ja que és un equipament públic». També admet que «pot passar que no ens surti a compte obrir».



Evitar la por i generar confiança

Els problemes són compartits per Lluís Serracarbassa, del Cube, que recorda que «sabem que passarem mesos molt durs, ja que a l'habitual baixada de l'estiu, en què la gent no va tant al gimnàs, i al fet que tampoc no podrem rebre persones grans, quan tenim una important quantitat de clients de més de 65 anys, ara s'afegeix aquest tema». L'augment de despeses en material i mesures i el descens dràstic de beneficis, però, no ha de fer que es generi més por. «Crec que la gent està conscienciada, ho veiem al carrer. Nosaltres tenim capacitat d'adaptar-nos-hi i si els usuaris veuen que poden venir en un entorn de seguretat, ho faran, perquè en tenen moltes ganes». Caldrà veure quant han d'esperar a satisfer-les.