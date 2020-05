El Berga es fixa com a objectiu ser el club referent d'handbol a la Catalunya Central

«Fa 10 anys era molt més fàcil arribar a Segona Catalana que ara». Amb aquestes paraules remarca el president de l'Handbol Berga, Marc Pons, el mèrit de l'ascens a Segona Catalana que ha certificat el club, una vegada suspesa la competició per la pandèmia causada pel coronavirus.

«En la dècada anterior, la Quarta Catalana no existia a l'handbol. Ara vam haver de passar per un obstacle més abans de tornar a jugar a Segona Catalana», assegura.

«Fa uns quants anys que treballem molt bé i som un dels clubs històrics d'handbol a la Catalunya Central», explica un ambiciós Pons, que marca com a objectiu ser el club referent de la regió. «Les dues grans temporades que hem realitzat volem que siguin un precedent del que vindrà», afegeix.

L'Handbol Berga és un equip històric dins la Catalunya Central amb temporades molt importants com la 1986-87, quan va pujar a Segona Divisió estatal. «Tot i que seguirem treballant per ser el millor possible sempre, sabem que no tot és tan fàcil», reconeix Pons.

El club no té unes condicions econòmiques com les d'equips de futbol que, si el nivell ja és una miqueta alt, els jugadors poden cobrar un petit salari. La nostra plantilla s'ha de pagar la fitxa per jugar», afirma el president del club.

L'aposta d'èxit per gent de casa

La clau dels dos ascensos consecutius, segons Marc Pons, és la gran aposta que es va fer des de l'entitat per joves talents del juvenil i per un nou cos tècnic que conegués la casa i implantés una metodologia de treball renovada als jugadors del club berguedà.

L'equip tècnic és format per Sebastià Expósito, Toni Lorente i Sergi Hernández. Els dos primers formaven part de l'històric equip de l'Handbol Berga que va arribar a la segona estatal. «Sabíem que els tres s'entenen molt bé i que podien fer un molt bon treball amb els nostres joves jugadors, i aportar experiència i coneixements», explica Marc Pons. «Les dificultats econòmiques ens han servit per provar amb el nostre planter i els fruits han estat els millors».

L'Handbol Berga va tenir les seves dificultats en les últimes jornades d'aquesta temporada i a punt va estar de no aconseguir la fita de dos ascensos consecutius. Van acabar el curs en quart lloc, que no és posició d'ascens directe, però finalment la federació ha optat perquè siguin l'any vinent a Segona Catalana tots els equips que estaven en promoció d'ascens.

Una sèrie documental del Berga

Un dels projectes en què està treballant l'Handbol Berga és una sèrie documental de producció pròpia. «Soc molt aficionat de l'audiovisual i en volem dedicar un a l'afició amb els recursos que tinguem disponibles», afirma Pons.

El president del club berguedà afirma que l'afició és «molt potent» i tractarà sobre històries i llegendes de l'Handbol Berga amb els seguidors com a protagonistes principals. «Tenim moltes sorpreses preparades», assegura Pons.