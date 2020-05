Ferran Costa promet honestedat i treball en la presentació com a tècnic del CE Manresa

Va ser anunciat fa unes setmanes però ahir va ser presentat oficialment com a entrenador del primer equip i coordinador de la base del CE Manresa. Ferran Costa, manresà d'adopció des de fa tres anys (és de Castelldefels), té 25 anys i el primer que va fer en l'acte que va tenir lloc a l'Abat va ser agrair «la confiança en la meva persona i el cos tècnic de totes les formacions. Engeguem un projecte engrescador sabent la complexitat de les gestions que tenim per davant. Sigui com sigui és un camí il·lusionant en un club històric. Intentarem estar a l'alçada».



Costa, que en una anterior etapa va entrenar el juvenil A del CE Manresa (i també al Gimnàstic), considera que les seves virtuts seran «la constància i la perseverança tot i que a l'inici haurem d'esvair alguns dubtes. Iniciem un pla que ens ha de representar a tots, professionalitzat al servei de les famílies amb una línia clara de treball. El primer equip i el futbol base han d'anar agafats de la mà amb una imatge de seriositat».



La presidenta del CE Manresa, Ruth Guerrero, va comentar, en la presentació que, «per les circumstàncies per la crisi del coronavirus ens hem hagut d'avançar com a junta gestora i prendre decisions perquè és imprescindible tenir una estructura per encarar una nova temporada, que d'altra banda no sabem com serà. En el cas de Ferran Costa, abans de valorar-lo, la gent l'ha de conèixer».



Aquests dies, el CE Manresa ha donat a conèixer les primeres incorporacions de la nova plantilla, la majoria de jugadors joves amb passat al club. Sobre això, Costa va dir que «la confecció del primer equip no està tancada. El nostre propòsit és que gent seriosa com el Solernou o el Moha siguin reflex del que volem, també amb jugadors joves amb molt talent. Busquem gent involucrada amb un recorregut important i que vulguin demostrar el futbol que tenen. Pel que fa a jugadors de la temporada passada amb algun encara hi estem parlant».

Dos bons anys



Ferran Costa substitueix Andreu Peralta, un tècnic que ha fet dues molt bones temporades al primer equip del CE Manresa. El nou entrenador no sent una pressió afegida per això: «Valoro la feina de l'Andreu, però en el meu cas, la nota se m'ha de posar al final de la temporada, no abans. Tampoc el que podem fer és mirar enrere sinó que hem de mirar endavant. S'ha de d'entendre el nou projecte dins de la realitat actual del club i els seus recursos». En aquest sentit, Ruth Guerrero va esmentar que el nou pressupost serà «sostenible. No podem començar una nova temporada i als dos mesos ja tenir problemes econòmics. Ens hauria agradat estar legitimitats com a directiva i no com a gestora, però estem esperant el vistiplau de l'Ajuntament per utilitzar les instal·lacions del Nou Estadi del Congost i fer la corresponent assemblea de socis per convocar les eleccions, a les quals qualsevol dels 200 socis del club tindrà dret a presentar-s'hi».



Tornant al que serà el nou CE Manresa, Costa ha avançat que els seus equips «acaben sent honestos i treballadors, amb jugadors orgullosos de defensar la samar-reta que porten. M'agraden els conjunts dinàmics, energètics i combinatius en vertical».



Costa, que la temporada passada va ser segon entrenador del Terrassa, encara té el play-off d'ascens a Segona B amb el conjunt egarenc. De cara a la propera campanya, es parla de dos subgrups de Tercera Divisió. Sobre això, Costa va reconèixer que «no només en el futbol, tot el món és ple d'incerteses perquè no se sap ni quan es podrà començart. En el nostre cas haurem d'estar pendents del que ens vagin comunicant. Es parla ara mateix de diversos escenaris i un és el de dos grups, però ja es veurà».

Iglesias i Pujó, al primer equip



Les darreres novetats en relació amb el primer equip del CE Manresa són Àlex Iglesias, un jugador de categoria juvenil que formarà part de la plantilla que dirigirà Ferran Costa. És un defensa format al club i amb passat a l'Espanyol. També s'incorpora Xavi Pujó en el seu primer any de sènior; es tracta d'un jugador polivalent amb gran capacitat d'adaptació al camp.