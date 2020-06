El CF Solsona va celebrar l'ascens a Primera Catalana

Unes noranta persones, entre jugadors, cos tècnic, membres de la junta, familiars i expresidents, divendres al vespre, van celebrar a la Sala Polivalent de Solsona l'ascens a Primera Catalana, confirmat ara fa unes setmanes. La fita històrica es va haver de festejar en un ambient reduït atesa la situació actual, la mateixa que va fer aturar la lliga quan els solsonins eren líders.

La unió de tots els membres del club va ser destacada com una de les claus de l'èxit. El regidor d'Esports i exjugador de l'equip, Joan Parcerisa, també va posar en relleu «el naixement del Futbol Base Solsona-Arrels, el 2014», i que setze dels vint jugadors actuals hi hagin passat, situació que explica el bon moment de l'entitat i la salut del projecte.

D'altra banda, un dels capitans, Robert Tripiana, va fer una crida perquè els solsonins se sumin al projecte, fent-se socis o patrocinant, ja que va avançar que «ens espera una temporada dura». El president, Ernest Estany, també va admetre que l'ascens «suposarà un gran esforç esportiu i econòmic».

Ara les preocupacions se centren a saber quan començarà la temporada i la renovació de la gespa, a causa de l'esfondrament d'un mur de l'institut. L'alcalde, David Rodríguez, va afirmar que «farem el possible per accelerar-ne els terminis».