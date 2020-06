arxiu particular

Peusa patrocinarà el proper curs els equips base del CG Puigcerdà arxiu particular

L'empresa energètica Peusa patrocinarà, a partir de la propera temporada, els equips base del Club Gel Puigcerdà. La voluntat de Peusa és promoure valors com ara el treball en equip, la constància, la col·laboració orientada a objectius comuns i el respecte al medi ambient. Per això dona suport a activitats esportives que busquen consolidar el vincle entre la diversió i l'esforç. El CG Puigcerdà és un referent en hoquei gel i són habituals partits amb equips capdavanters. Consolidar les categories més joves passa també per tenir referències en esportistes sèniors.