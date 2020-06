VÍDEO | Iago Aspas frustra el Barça (2-2)

Un gol de Iago Aspas a dos minuts de la fi ha donat l'empat al Celta i ha evitat la victòria del Barcelona (2-2), que ha sortit de Vigo amb un punt inicialment insuficient per a la licitació pel títol de Laliga Santander que manté amb el Reial Madrid.

La baralla queda ara a expenses del Reial Madrid, que visita el RCDE Stacium davant l'Espanyol. El Barcelona, però, és líder, però amb un punt davant el conjunt blanc, amb un partit menys.

El mal podia haver estat més gran per al conjunt de Quique Setién. Nolito ha fallat gairebé a porta buida l'última acció del partit. El Barcelona ha respirat.

L'alternança es manté entre el Barcelona i el Reial Madrid però qui sap si els dos punts perduts a Vigo puguin donar un nou aire al torneig. Des de la fi del confinament un obliga a l'altre i llevat de la punxada del conjunt de Quique Setién a Sevilla cap cedeix punts. De moment, el Barcelona torna al cim a l'espera del rendiment blanc diumenge al RCDE Stadium.

Luis Suárez ha recuperat un protagonisme en la competició amb el qual no comptava abans de la crisi del coronavirus, quan una operació al genoll dret el deixava fora de Laliga. L'aturada el va reactivar per al Barcelona. A Vigo s'ha retrobat amb el gol, però no ha estat prou per accentuar la pressió al seu rival.

Setién ha abordat l'assalt a Balaídos emparat en la frescor dels seus joves. Riqui Puig i Ansu Fati han format part del seu onze en detriment del francès Antoine Griezmann, cada vegada més qüestionat.

El Celta del recentment renovat Oscar García ha donat una rebolcada al seu equip inicial. Amb la permanència pràcticament a la mà després del seu bon recorregut en els últims partits i amb la ment en el duel contra el Mallorca de dimarts, ha deixat a la banqueta el lateral Lucas Olaza, el central colombià Jeison Murillo i a Rafinha, el seu far al mig camp. Ha fet debutar a Jacobo i Bermejo.

L'aposta, més gran per als visitants, ha ofert un bon inici blaugrana, que ha tancat al Celta, més especulatiu. Als cinc minuts el Barcelona ja podia haver obert el marcador amb un cop de cap al travesser de Gerard Piqué després d'un servei de córner de Leo Messi.

No hi ha hagut parades de Rubén Blanco però tot el pes 'ha portat el conjunt de Setién que ha trobat premi als vint minuts en una acció a pilota aturada.

Una falta a la frontal. Ideal per Messi però que té ja en alerta a tots els seus adversaris. En lloc de tirar l'argentí ha enviat un centre a l'àrea petita. Aquí esperava Luis Suárez que de cap ha enviat la pilota a la xarxa.

Ha estat la millor notícia per a l'uruguaià, el seu retrobament amb el gol. Ha estat el primer des de gener de l'any 2020, en la jornada 19, quan va anotar contra l'Espanyol.

El Celta, inèdit fins llavors en atac, ha reaccionat. Ha pogut empatar després d'un error en la sortida de la pilota de Ter Stegen i després amb un xut al pal de Brais Méndez seguit d'un altre xut de Iago Aspas.

El duel s'ha agitat després del descans, quan el Celta ha trobar la igualada. Ha estat en un robatori de pilota al centre del camp que ha accelerat la contra local i ha enxampat la saga del Barcelona descol·locada. El turc Okay Yokuslu ha accelerat, ha reptat Piqué i ha trobat el rus Fedor Smolov sol, que ha empès la pilota a la xarxa i ha batut Ter Stegen per primera vegada des de la volta de la Lliga després de l'aturada sanitària.

Amb el partit més enllà de l'hora de joc i amb el cansament com a amenaça, la connexió entre Messi i Suárez ha reaparegut per alleujar Setién. Ha estat un centre a l'àrea de l'argentí que l'uruguaià ha culminat com és habitual. Creuat, ras, fora de l'abast de Blanco per posar per davant una altra vegada el Barcelona i dilapidar l'angoixa.

Ter Stegen ha aparegut a deu minuts de la fi per respondre a un xut ras, enganxat al pal de Nolito. Ha estat una advertència local, que ha aconseguit l'empat amb una falta des de la frontal executada per Iago Aspas.

Podia haver guanyat el Celta en l'última jugada del partit però Nolito no ha encertat per superar Ter Stegen que s'ha agegantat i ha tret un mal tir de l'atacant de Vigo.



Fitxa tècnica:



2 - Celta: Rubén Blanco; Araujo (Murillo, m.73), Jorge Sáenz, Aidoo; Bermejo, Brais Méndez (Rafinha, m.60), Okay Yokuslu (Bradaric, m.60), Denis Suárez, Jacobo González (Santi Mina, m.81); Aspes i Smolov (Nolito, m.60)

2 - Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba (Júnior Firpo, m.81); Rakitic, Arturo Vidal, Riqui Puig (Arthur, m.86); Ansu Fati (Braithwaite, m.69), Messi i Luis Suárez (Griezmann, m.81).

Gols: 0-1, m.20: Luis Suárez; 1-1, m.50: Smolov; 1-2, m.67: Luis Suárez; 2-2, m.88: Iago Aspas

Àrbitre: Guillermo Cuadra Fernández, del Comitè de les Illes Balears. Va mostrar targeta groga a Brais Méndez (m.34) i Néstor Araujo (m.61), del Cèltic i a Jordi Alba (m.12), Umtiti (m.53) i Braithwaite (m.82), del Barcelona.

Incidències: trobada corresponent a la trentena segona jornada de LaLiga Santander disputat a porta tancada a l'estadi de Balaídos de Vigo