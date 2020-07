Manresa serà la capital catalana del bàsquet femení durant el curs 2021-22

La Federació Catalana de Bàsquet va designar ahir Manresa com a propera ciutat que ostentarà la Capitalitat del Bàsquet Femení. En concret, serà a partir del juny de l'any vinent i durant tota la temporada 2021-22, i agafarà el relleu de Malgrat de Mar. L'ens federatiu ja va informar, també, que allarga la capitalitat de la localitat maresmenca, que ha vist notablements alterats els seus plans arran de l'esclat de la pandèmia.

El regidor d'Esports manresà, Toni Massegú, va explicar que el nomenament «és una molt bona notícia per al bàsquet de la nostra ciutat, per als seus clubs i per a l'impuls de l'esport femení». També va afegir que «emprenem aquest repte amb molta il·lusió i amb ganes de donar valor a tot el que ha estat i pot ser el bàsquet femení a la nostra ciutat».

Manresa serà la cinquena capital del bàsquet femení després de Sant Feliu de Llobregat, els municipis de Girona, Igualada, aquesta el 2019, i Malgrat de Mar.