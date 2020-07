La Champions no farà parada al Nou Congost

? La delegació europea de la FIBA va confirmar ahir els equips que disputaran la Lliga de Campions la temporada que ve, entre els quals no hi ha el Baxi Manresa. Malgrat que el club del Bages va mostrar la seva predisposició per disputar el torneig, que ja va jugar la temporada interrompuda per la pandèmia, semblava difícil que la pogués disputar per la seva tretzena posició a la Lliga Endesa, que atorgava la prioritat a altres formacions més ben classificades.

D'aquesta manera, els quatre equips de l'ACB que disputaran aquesta competició seran tres que ja ho van fer a l'anterior, el Casademont Saragossa, l'Iberostar Tenerife i el San Pablo Burgos, als quals s'afegeix el Retabet Bilbao. La Champions 2019-20 encara ha de decidir el seu campió, serà en una fase final a vuit equips que és previst que es jugui cap a final de setembre.