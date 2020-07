La Pirinaica celebra avui, amb una rua, l'ascens dels seus dos equips sèniors

Després de rebre la confirmació, aquesta setmana, per part de la Federació Catalana, de l'ascens de l'equip filial, de Quarta a Tercera Catalana, la Pirinaica ha organitzat per a avui una rua de celebració en la qual també hi prendrà part el primer equip (ascendit a Segona Catalana ja fa setmanes) i les formacions cadet i aleví, les quals estaven classificades en primera posició quan la crisi del coronavirus va obligar a la suspensió de les competicions el març.

La rua sortirà de la plaça de la Democràcia i tindrà el punt final al camp de futbol municipal de la barriada Mion. Això serà avui al vespre després que els quatre equips siguin rebuts a l'ajuntament de Manresa a les 20 h.

L'ascens de la Pirinaica B ha tingut un punt de polèmica ja que la primera posició que ostentava en el grup 2 de Quarta Catalana quan es va aturar la lliga, es va convertir en un segon lloc perquè l'Estación (Sallent) havia jugat un partit menys i tenia millor coeficient. Al final, una vacant ha donat la plaça als manresans a Tercera Catalana.