Sant Joan i Puig-reig tenen les seves curses virtuals

La Collbaix Virtual Race a Sant Joan de Vilatorrada i la Pugo Regis Virtual a Puig-reig són dos exemples d'iniciatives per mantenir viva l'activitat entre els interessats en les curses de muntanya, que han vist com les proves previstes per a aquest estiu han quedat degudament suspeses per la crisi del coronavirus.

A Sant Joan de Vilatorrada, dos amics, Ferran Vilà i Guillem Puig, han ideat un nou format de curses de muntanya. L'anomenada Coll-baix Virtual Race és una prova virtual, però alhora presencial. Els corredors tenen uns quinze dies per fer un recorregut, sempre al voltant de Collbaix, penjat a Instagram i que es poden descarregar amb facilitat (amb wikiloc per exemple). D'aquesta manera, cada esportista pot triar el dia i l'hora per fer-la. A partir d'aquí, el temps de cada corredor queda registrat a l'APP Strava. La cursa és gratuïta i ja s'han donat a conèixer quatre recorreguts i en queden dos més amb distàncies ben variades d'entre 4,5 km a 11, fins ara. En els traçats penjats fins ara, la mitjana de participació ha estat superior als 30 corredors. Els cor-redors que facin els millors temps masculí i femení tenen un premi, i la resta entren en un sorteig d'obsequis.



Canvi de xip a Puig-reig

Durant aquest mes de juliol, fins al dia 31, la secció de trail del Cquie (Centre Quitxalla Excursionista de Puig-reig), en col·laboració amb Pau Llorens i la seva plataforma Microsprints, han preparat un nou format de cursa de muntanya per celebrar el que havia de ser la primera edició de la seva prova, la Pugo Regis Trail.

Després que el 15 de maig passat s'anunciés que finalment no se celebraria l'edició d'enguany d'aquesta cursa de muntanya, s'ha optat per realitzar-la amb un nou format: virtual i totalment gratuïta. Aquest format pretén crear un circuit fix a través de valises amb codi QR, el qual permetrà al corredor/a realitzar la cursa de forma individual i en qualsevol moment del dia.

Per participar-hi tan sols es necessitarà disposar de l'aplicació mòbil de Microsprints, disponible per a IOS i Andorid, i del track del recorregut, disponible al web www.pugoregistrail.cat. Els participants només podran fer un sol cop cadascun dels circuits de manera oficial i cronometrada, però es podrà realitzar el traçat tantes vegades com es vulgui, sense que sigui cronometrat amb l'aplicació oficial. Hi ha dos recorreguts a escollir, un de 25 km i un altre de 15 km. L'1 d'agost es procedirà a obsequiar els millors registres masculí i femení (també amb una inscripció per a la Pugo Regis Trail de l'any que ve) i també es farà un sorteig d'obsequis dels col·laboradors de la cursa entre tots els participants. En finalitzar la cursa, cada esportista podrà gaudir d'una canya gratuïta al Bar Màgic, al passeig de la Via de Puig-reig.

L'organització vol deixar clar que no es responsabilitza de l'ús que la gent faci d'aquesta activitat, des de Pugo Regis Trail només es donen les eines perquè la gent pugui gaudir dels recorreguts pels voltants del municipi de Puig-reig. Així mateix, cada participant assumirà sota la seva pròpia responsabilitat participar o no en aquest esdeveniment. L'organització aconsella disposar de llicència federativa o assegurança per tal de cobrir qualsevol accident derivat de la pràctica esportiva.