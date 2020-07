Marc Márquez pateix una fractura del terç mitjà de l'húmer del braç dret

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que ha patit una caiguda gairebé a la fi del Gran Premi d'Espanya de MotoGP, s'ha fet una "fractura completa del terç mitjà de l'húmer del braç dret amb lleu desplaçament" que obligarà a ser intervingut quirúrgicament a Barcelona i també un traumatisme toràcic, segons van explicar els metges Xavier Mir i Ángel Charte.





Decidió lanzarse a por todas. Sin límites. Parecía que estaba en un videojuego. No le valía nada que no fuera el podio. Podría haberse marcado una remontada de leyenda, pero le salió cruz



Hay que aplaudirle. No queda otra @marcmarquez93 pic.twitter.com/foGUddfn0o — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2020

"Té un traumatisme directe sobre el braç dret -amb el pneumàtic-, amb fractura completa del terç mitjà de l'húmer, encara que no està completament desplaçada, amb una possible parèsia del nervi radial" va explicar Mir, que va assenyalar que "aquesta lesió ha estat immobilitzada per quan es decideixi poder traslladar-lo a Barcelona per acabar el tractament definitiu".Xavier Mir ha aclarit que "una parèsia vol dir que té un nervi molt proper i encara no hem pogut, pel grau de traumatisme, explorar que el nervi no hagi rebut un cop. És possible que no passi, però tampoc podem confirmar-ho en aquest moment"."Sens dubte caldrà fixar aquesta fractura amb algun tipus d'implant. Posar-lo en el seu lloc i fixar-lo definitivament, però fins que no tinguem més proves radiològiques no confirmarem quin tipus de tractament es realitzarà", va aclarir Mir.Per la seva banda, Ángel Charte va aclarir que "la fractura d'húmer existeix, serà intervingut quirúrgicament amb tota seguretat i fer ara elucubracions de si estarà la setmana que ve o no estarà a Brno, no correspon a aquest equip mèdic"."El pacient està ara hemodinàmicament estable, manté el traumatisme toràcic dret, però no té més complicacions ni hi ha més alteracions, ni neurològiques ni abdominals, i li anem a mantenir aquí unes dotze hores en observació", continua Charte."Demà, el doctor Mir es desplaçarà amb ell a Barcelona per procedir si no hi ha cap nova novetat a nivell orgànic per al tractament quirúrgic de l'húmer", ha destacat."Dit això no podem respondre en absolut si estarà per a la pròxima cursa o si estarà per Brno o per a Àustria, no és el moment, ho farem la setmana que ve", ha aclarit Charte."Marc, inicialment, està molt adolorit doncs com el doctor Mir explicava és una fractura estranya i rara, per un cop del pneumàtic davanter en aquesta zona, i ell estava molt adolorit. Ha calgut fer-li una sedació per evitar el dolor que tenia, s'ha reduït la fractura i s'ha reduït el traumatisme toràcic", ha comentat sobre l'estat d'ànim de el pilot de Repsol Honda.