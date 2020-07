El CB Vilatorrada es reforça amb Micky Stobart per al debut a la Copa Catalunya

Un cop oficialitzat l'ascens a Copa Catalunya, el CB Vilatorrada ha anunciat la incorporació del pivot mallorquí Micky Stobart.

Es tracta d'un jugador amb una dilatada carrera havent jugat des de la Lliga Endesa fins a l'EBA., destacant el sue pas pel Rio Natura Monbus (Obradoiro), a l'ACB, les campanyes 2012/13 i 2013/14. No hi ha dubte que el jugador aportarà experiència, envergadura i qualitat al joc interior del conjunt bagenc. Va formar-se a les categories inferiors del FC Barcelona: la campanya 2003/04 va jugar amb el conjunt blaugrana a l'EBA; va seguir en aquesta categoria a Lleida, al CB Igualada, al Palma i el Valls; el curs 2008/09 el va jugar amb l'Alaior Menorca Coinga a la LEB Bronze, assolint l'ascens a la LEB Plata, on va militar la temporada següent en el mateix conjunt menorquí. Va seguir a la LEB Plata amb l'Iberostar Mallorca i a la LEB Or amb el Logitravel Mallorca, abans del pas per l'ACB a Galícia. El MyWiGo Valladolid (LEB Or), Usat Toulouges (MM2 França) i el Physic CB Igualada han estat les seves darreres destinacions.