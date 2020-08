Preocupació als clubs no professionals pel que puguin decidir avui les federacions

Divendres va saltar la llebre. La Federació Espanyola de Futbol (també engloba el futbol sala) va emetre un comunicat convocant una reunió per a avui, dilluns, a Madrid, amb els representants de les federacions autonòmiques, també la catalana, amb el seu president, Joan Soteras, per parlar de la situació de la pandèmia del coronavirus i les repercussions que pot tenir ja no només en l'inici de les competicions sinó també en les pretemporades dels equips que juguen lligues estatals no professionals, com el cas del CE Manresa i el CF Igualada a la Tercera Divisió de futbol, i el Manresa FS a la Segona B de futbol sala (tres categories de les quals encara no s'han fet públics els calendaris).

Lligat amb el comunicat de la RFEF, en algun mitjà de comunicació s'ha publicat aquests dies que la intenció federativa és ajornar l'inici dels esmentats campionats fins al mes de gener, fet que no ha estat confirmat oficialment. Evidentment, si finalment això és així, i per efecte rebot, totes les categories de futbol amateur i futbol base (també futbol sala i segurament altres esports) seguirien el mateix camí.



Incertesa per la decisió

La reunió d'avui ha portat preocupació als tres clubs de casa nostra directament implicats. Francesc Jorba, president del CF Igualada ha comentat que «avui, el futbol, i de manera extensiva la resta d'esports, és el que més ha respectat els protocols. S'han jugat play-off, s'han fet campus arreu i en el cas del Fuenlabrada, fins i tot, els jugadors infectats no van estar en contacte amb la gent. S'ha de tenir en compte que hi ha moltes persones que voluntàriament, semiprofessional o professionalment dediquen moltes hores al futbol per a nens nens i els que no són tan nens. Cada hivern tenim nens amb grips, febres... Hem de saber conviure amb aquest virus, també al futbol. Perquè ningú no entendria que no es pogués fer esport però es pogués anar a un mercat sense mascareta, als toros, a la platja... L'esport és vida i cal actuar amb sentit comú. Cal treballar amb aquesta nova normalitat i fer les coses com s'han de fer. Les federacions ens tenen molt abandonats als clubs, no ens escolten. El futbol no es pot aturar».

El CE Manresa va ajornar divendres l'inici de la pretemporada previst per a avui. Segons Francesc Sòria, portaveu del club, «avui mateix o màxim demà ens reunirem els membres de la junta i els tècnics per valorar les resolucions de la Federació Espanyola de Futbol. Una de les possibilitats és que puguin endurir els protocols tant per als partits com per als entrenaments. Si obliguen a fer PCR als jugadors, qui ho pagarà?».

La gran preocupació del Manresa FS és el tema econòmic, tot i que també l'esportiu. El president, Pere Joan Pusó, ha dit que «si la competició s'ajorna al gener, nosaltres no podrem subsistir perquè els patrocinadors els perdrem i no tindrem ingressos de publicitat al pavelló. Per a nosaltres, no poder començar amb una certa normalitat és un problema molt greu i encara més si tampoc poden fer-ho els equips de la base».