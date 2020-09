El CE Manresa i el CF Igualada es veuran les cares en la segona jornada a Les Comes

Després de molt esperar, els clubs de Tercera Divisió ja disposen dels calendaris per aquesta atípica temporada. Com ja es va informar, els equips quedarien dividits en dos subgrups, A l'A hi són el Manresa i l'Igualada, que jugaran entre ells en la segona jornada de competició el dia 24 d'octubre al camp de Les Comes igualadí.

El Manresa debutarà al Nou Estadi del Congost el diumenge 18 d'octubre davant el Castelldefels mentre que els anoiencs ho faran el mateix dia a la 'bombonera' de la Muntanyesa de Sani Andreu. Com que els dos subgrups són d'onze formacions, hauran de descansar en una de les jornades de cadascuna des dues voltes. Els manresans ho faran en la novena ( 13 de desembre) i vintena jornades (14 de març), i els igualadins en la sisena (22 de novembre) i dissetena (21 de febrer).

En un sistema de competició força enrevessat, cal recordar que la primera fase (lliga regular als subgrups A i B) els clubs participants s'enfrontaran a doble volta mitjançant el sistema de punts. Els que es classifiquin en els tres primers llocs a la segona fase per a Segona Divisió RFEF; els classificats en els llocs del quart al sisè accediran a la segona fase per la fase final per Segona Divisió RFEF i, finalment, els classificats del setè a l'últim lloc accediran a la segona fase per la permanència.

La segona ronda de partits establirà en quines posicions queden els equips per intentar pujar a la nova Segona Divisió que es planteja per a la temporada 2021-22, per establir-se a una segona categoria de Segona Divisió B més semblant a l'actual o per baixar a la nova Tercera Divisió, que en realitat ja no serà la quarta categoria en l'escalafó, sinó la cinquena. Tot aquest complicat camí ve dictaminat pel final de la temporada passada, en què hi va haver ascensos, però no descensos.



Tercera Divisió subgrup A

CE Manresa

1a /18/10) (17/01) 12a

Manresa-Castelldefels

2a (24/10) (24/01) 13a

Igualada-Manresa

3a (1/11) (31/01) 14a

Manresa-San Cristóbal

4a (8/11) (7/02) 15a

Igualada-Terrassa

5a (15/11) (14/2) 16a

Manresa-Europa

6a (22/11) (21/02) 17a

Vilafranca-Manresa

7a (29/11) (28/02) 18a

Manresa-Pobla Mafumet

8a (6/12) (17/03) 19a

Muntanyesa-Manresa

9a (13/12) (14/03) 20a

Descansa: Manresa

10a (20/12) (21/03) 21a

Manresa-Valls

11a (10/01) (28/03) 22a

Terrassa-Manresa

Tercera Divisió subgrup A

CF Igualada

1a /18/10) (17/01) 12a

Muntanyesa-Igualada

2a (24/10) (24/01) 13a

Igualada-Manresa

3a (1/11) (31/01) 14a

Valls-Igualada

4a (8/11) (7/02) 15a

Igualada-Terrassa

5a (15/11) (14/2) 16a

Castelldefels-Igualada

6a (22/11) (21/02) 17a

Descansa: Igualada

7a (29/11) (28/02) 18a

Igualada-San Cristóbal

8a (6/12) (17/03) 19a

Santfeliuenc-Muntanyesa

9a (13/12) (14/03) 20a

Igualada-Europa

10a (20/12) (21/03) 21a

Vilafranca-Igualada

11a (10/01) (28/03) 22a

Igualada-Pobla Mafumet