La nova pista blava del Congost ja llueix i podria estrenar-se d'aquí a un mes

La inversió més important per a aquest 2020 per part de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, la substitució del material sintètic de la pista de l'Estadi Municipal d'Atletisme del Congost, està a punt de ser realitat.

Les obres que van començar fa unes setmanes s'estan fent segons els terminis previstos i com a màxim la primera setmana de novembre, les nova pista ja hauria de poder ser utilitzada pels atletes del CA Manresa. El canvi més vistós és el del color. Fins ara vermell, el nou traçat atlètic és blau, seguint la moda actual.

Segons el regidor d'Esports, Toni Massegú, «el material sintètic està pràcticament tot posat i ara queda la feina més laboriosa de pintar els carrers i totes les senyalitzacions, i també fer els acabats. Tot i que estava previst per a una segona fase, hem pogut incloure en aquesta primera un carrer addicional per al salt de perxa. També estem mirant la possibilitat de canviar els matalassos per als salts i la gàbia per als llançaments, tot i que aquests complements poden incrementar el pressupost inicial de poc més de 300.000 euros».

Aquesta pista d'atletisme del Congost ha passat, amb els anys, per diverses reformes. La primera instal·lació per a la pràctica de l'atletisme data del 1951, quan el Club Atlètic Manresa encara no era una entitat independent. En aquell moment era una secció del Centre d'Esports Manresa, ara només dedicat al futbol. La pista es va construir gràcies a la feina d'aficionats locals a l'atletisme i tenia 300 m de corda, sis carrers i era de terra. El CAM es va constituir el 1955. Set anys després d'aquella pista inicial, la següent es van fer de cendra, coincidint amb la inauguració oficial de l'estadi d'atletisme del Congost (1958). Una altra reforma important va ser la del 1972, quan la pista va arribar als vuit carrers i es va fer de pols de roca barrejada amb sorra; també es van construir unes grades. Va ser el 1985 quan Manresa va disposar d'una de les primeres pistes sintètiques de Catalunya (l'anomenat tartà); es van estrenar amb un míting internacional i amb els campionats d'Espanya juvenils i júniors. La darrera reforma datava del 2008, ara fa dotze anys.



Satisfacció agredolça

La pista de l'Estadi Municipal d'Atletisme del Congost està gestionada pel CA Manresa, entitat que ha estat reivindicant de manera activa aquesta millora els darrers anys. El club veu ara amb satisfacció les obres però hi troba una pega. El seu director esportiu, Joan Lleonart, ha comentat que «estem molt contents, la veritat, perquè veiem que la reforma de la pista ja és pràcticament una realitat. Dit això, i malgrat considerar el regidor d'Esports, Toni Massegú, com al més valent que ha tingut l'Ajuntament de Manresa, no ha resolt com nosaltres desitjaríem el problema de l'arbrat, en concret dels pins que hi ha a la instal·lació. Abans de començar les obres, en van treure setze, però encara en queden onze. Aquest tipus d'arbres no són adients per a un estadi atlètic. No n'hi ha enlloc en el món. Les cagarades dels ocells que acullen els pins, la resina i les fulles en forma d'agulla degraden i molt la superfície. Ara era el moment de ser valents. Ens diuen que ja ho netejaran cada dia, però això no passarà. Encara no s'ha inaugurat el nou material sintètic i en alguns punts ja és ple de cagarades, fa fins i tot fàstic».