La VolCat recupera la cita anual, en versió reduïda

La pandèmia va evitar que la VolCat, la cursa de bicicleta de muntanya més important, arribés fidel a la seva cita de cada any amb la Setmana Santa. Però els organitzadors es van resistir que l'edició del 2020 no tingués lloc i van decidir projectar-la per quan les mesures sanitàries permetessin fer-la, ni que fos en condicions molt diferents de les de cada any. Així, una zona tan castigada per la primera onada de coronavirus com va ser la del voltant d'Igualada es vestirà aquest cap de setmana de ciclisme amb una versió reduïda de la prova, amb menys dies, menys quilòmetres i sense tanta participació internacional, però amb moltes ganes d'oferir un bon espectacle.



Més de cent quilòmetres

La cursa d'aquest any està destinada tant a professionals com a aficionats, que tenen la possibilitat de fer-ho de manera individual o per parelles. A més, també es pot fer una de les dues jornades i deixar l'altra.

Les etapes seran de 66 quilòmetres i 1.550 metres de desnivell positiu la primera, i de 47 quilòmetres amb 1.150 metres de desnivell la 2a. La jornada inicial, cap a la zona sud-est de la capital de la comarca, destaca pels corriols i la segona, un veritable technic track, està plena de senders i sense gaire dificultat, ideal per anar de pressa. A més, passarà per una de les zones més emblemàtiques, la de la Lluna.



Corredors de casa

En la categoria masculina, entre els favorits hi ha Francesc Guerra (Buff), Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory) i els tres ciclistes del TBellès el santfruitosenc Guillem Muñoz, Roberto Bou i Guillem Cassú. En dones, la gua-nyadora de l'any 2017, Clàudia Galícia (Megamo), voldrà reconquerir el títol amb una bona competència, la de Meritxell Figueras (MMR), que arriba després de competir a les Copes del Món de Novo Mesto, a Eslovènia, Arantxa Salvadó (Liv Cycling) i Olga Echenique (TBellès).

Igualada tornarà a ser l'epicentre i el punt de sortida i arribada de les etapes, i s'establiran totes les mesures anticovid que facin falta per a la disputa de la cursa.