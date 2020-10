Francesc Guerra i Clàudia Galicia es proclamen campions de la Volcat 2020

Un matí lluent. Una temperatura ideal per a la pràctica del Mountain Bike. 48 km i 1150m + per aconseguir l'objectiu de completar la present edició de la VolCAT. Un traçat ràpid i divertit que haurien de superar tots aquells que volguessin ser Finishers VolCAT.

En l'aspecte competitiu, Guerra (BUFF SCOTT MTB Team) i Clàudia Galícia (Megamo Factory Team), partien amb un cert avantatge de la primera etapa. Havien de consolidar-la per ser vencedors de la general.

En el primer tram, es va rodar a un ritme alt, alternant pujades i baixades, que van fer despenjar a la majoria de ciclistes. El grup davanter el formaven quatre integrants: Roberto Bou (Tbellès-BMC-Iguña by Kala), Ever Alejandro Gómez (Olympia Factory Racing Team), Jorge Sánchez (MesBike Team NBS) i Francesc Guerra.

Els quedava afrontar la secció més variada i divertida del dia, on es trobaven senders espectaculars. Trams amb tendència de pujada, que s'alternaven amb descensos. Últim esforç de la VolCAT. Tot i els diferents atacs dels favorits, el grup no es va fragmentar i van arribar els quatre a l'esprint. Allà, Alejandro Gómez va ser el més explosiu i va aconseguir el triomf d'etapa. Just per darrere, Guerra entrava en segona posició, celebrant la victòria a la general. Un sorprenent Sánchez, va aconseguir el tercer esglaó del podi.

Amb els resultat de la jornada, la classificació general quedava encapçalada per Guerra, seguit d'Alejandro Gómez i Bou.

En categoria femenina, Galícia va fer una tàctica molt similar a la de la primera jornada i va obrir un petit forat en els primers compassos de cursa. Ho va saber mantenir fins a la línia de meta i va arribar molt contenta celebrant el triomf d'etapa i de la general. Reescrivia el seu nom al palmarès de la VolCAT. Txell Figueras (MMR Factory Racing Team) i Noemí Moreno (Bauhaus Torredembarra), van repetir posició i van consolidar les seves places a la general.



FINISHER VOLCAT: Premi a l'esforç i a la constància

Entrenar dia rere dia, lluitar davant les adversitats i finalment aconseguir l'objectiu. Una sensació impagable que van poder sentir tots aquells ciclistes que van acabar les etapes de la VolCAT 2020. Un gran premi per a tots ells.

Convertir-se en finisher té un gran significat i tots aquells que ho aconsegueixen poden sentir-se més que orgullosos de la fita aconseguida.

Es tanca una edició especial d'una prova per etapes més antiga de país, que any rere any, fa gaudir a tots els seus participants amb uns recorreguts de somni de BTT.