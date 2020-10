Toni Bou, campió del món a l'aire lliure per 14è cop

El pilot pierenc Toni Bou va proclamar-se nou campió del món de trial a l'aire lliure a Lazzate (Itàlia), en la penúltima prova del campionat. Aquest és el 28è títol mundial per al pilot de Montesa Honda, el 14è a l'aire lliure.

El vint-i-vuit vegades campió del món ni tan sols va esperar a la cita d'avui proclamar-se campió. Havia de guanyar i esperar que el segon del Mundial, Adam Raga, no acabés entre els cinc primers, i és exactament el que va acabar passant. Raga, de l'equip TRS, no va passar del setè lloc i això va donar matemàticament el títol a Toni Bou. El podi el va completar Jorge Casales del Gas Gas Factory i Jaime Busto del Vedrtigo Factory. Poc després de conquerir un altre títol mundial, Toni Bou es va mostrar molt satisfet per arrodonir amb èxit una temporada molt estranya marcada per la pandèmia de la Covid-19. «Avui realment no m'esperava guanyar el campionat. Ha estat un trial molt disputat, com totes les proves aquest any, de manera que és molt fàcil passar de primer a setè, així que no podíem fallar. Estic supercontent amb aquest títol, i més aquest any, que ha estat tan estrany amb molts entrenaments i poques carreres. Hem aconseguit els dos títols, l' indoor i l' outdoor, i estic molt content. Ara ens toca gaudir-ne i celebrar-ho» explicava Toni Bou al finalitzar la prova.