La Joviat de Gerard Barbé guanya amb contundència a la final femenina

El sènior de la Joviat va mostrar davant el CN Terrassa el seu nivell en una final que no va tenir història després del descans, quan les locals van anotar 48 punts, i van deixar en només 16 les vallesanes. Les jugadores de Gerard Barbé guanyen la Copa Bages després de trepitjar el CB Osona a les semifinals i fer el mateix en una final que, quan la Joviat va voler, va sentenciar per la via ràpida.

El partit, però, va començar igualat. Un primer quart on la Joviat no va trobar el ritme ofensiu, anotant només quatre punts. El Terrassa va aconseguir posar un llistó alt a nivell físic, dificultant molt el joc de les de Barbé. Això sí, només 12 punts pel Club Natació al final del primer període. El segon la Joviat va començar a entonar-se, i des d'una gran defensa les coses van començar a funcionar a nivell ofensiu. Només cinc punts per a les visitants, mentre que la Joviat va aconseguir trobar tirs alliberats, va anotar amb més facilitat i va jugar amb una fluïdesa que des d'aquell moment va marcar la resta del partit. Un bon atac neix sempre des d'una defensa que el precedeix.

Ja a la segona part, el correctiu va ser important. Una de les avantatges en aquest tercer període va ser el que la Joviat va aconseguir gràcies a Carla Romeu, la pivot de les locals. Aconseguint treure moltes faltes personals, va forçar fins a 9 tirs lliures, tots a la segona meitat. A més, l'encert exterior va acompanyar una gran defensa i això va provocar que, de seguida, es comencessin a distanciar del marcador.

Però la gran diferència va ser la intensitat defensiva, i tal com va explicar el tècnic de la Joviat, Gerard Barbé, «vam marcar el ritme del partit a partir de la defensa, sent agressius en cada línia de passada, amb un nivell d'intensitat molt alt». Això va originar molts punts fàcils en transició que, de mica en mica, van anar minvant la moral i la confiança de les visitants. Al final, a l'últim quart, el partit es va travar per la bona feina de la Joviat, que va trobar la jugada adequada i va obligar les visitants a fer moltes faltes personals per evitar punts fàcils. Les manresanes semblen en forma a punt de l'inici de la lliga.