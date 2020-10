L'Enduro del Bages, a Calders, serà una prova del Campionat d'Espanya

arxiu particular

El surienc Josep Garcia, un dels habituals del Campionat d'Espanya arxiu particular

En una temporada plena d'incertesa per la pandèmia de la covid-19, la Federació Espanyola de Motociclisme ha anunciat que l'Enduro del Bages, programat per al dimenge dia 6 de desembre, puntuable inicialment per al Campionat de Catalunya, també ho serà del Campionat d'Espanya.

L'organització anirà a càrrec del Moto Club Manresa i tindrà lloc al Canadell, a Calders. Tot i les complicades circumstàncies i quan tot apuntava que l'última cursa de la temporada seria aquest cap de setmana a Infiesto (Astúries), s'ha pogut aconseguir una ampliació de calendari.

A diferència d'altres proves de l'estatal, l'Enduro del Bages serà d'un sol dia, com ja estava programat. Així, el Campionat d'Espa-nya d'enduro es completarà amb quatre proves, dues d'elles ja celebrades, a Antas (Almeria) i a Cabanes (Castelló), respectivament. La tercera és l'esmentada d'aquest cap de setmana a Infiesto i la quarta i darrera serà la del Moto Club Manresa.

Cal recordar que en aquesta competició pugnen sempre per les primeres places pilots de casa nostra com surienc Josep Garcia i l'urgellenc Jaume Betriu.